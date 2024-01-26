За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки, 25 января, оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Филашкина, россияне в Покровском районе россияне обстреляли Авдеевку и еще ряд общин.

В Марьинской громаде обстреляна Красногоровка и окрестности Ильинки и Романовки. В Очеретинской громаде повреждены 2 дома в Новобахмутовке. В Новогродовке повреждены 10 частных домов, 2 двухэтажки, 3 корпуса больницы и магазин. В Мирнограде в результате ракетного удара ранены 6 человек, разрушено админздание, повреждены 7 пятиэтажек, магазин, предприятие и 29 автомобилей - резюмировал председатель Донецкой ОГА.

Он добавил, что в Краматорском районе под огнем россиян оказались окрестности Лиманской и Константиновской громад - без жертв и разрушений.

Также оккупанты нанесли удар по Бахмутскому району. В частности, в Часовоярской громаде в результате обстрела повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание. Также в Северске повреждены 3 дома и 1 админздание.

Дополнение

Отдельно председатель Донецкой ОГА отметил, что с линии фронта эвакуированы 95 человек, в том числе 26 детей.

Напомним,

Мирноград в Донецкой области посреди ночи подвергся ракетному удару российских войск, пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

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