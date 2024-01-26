За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  35459 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  102694 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
  •  142651 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169426 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169275 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  187127 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  192963 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  165594 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  154636 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  177305 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.

Война •   •  15847 просмотра
За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения

На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор

Оккупационная администрация заблокировала Лисичанск и требует от жителей оккупированных территорий области зарегистрировать свое оружие до 1 января 2026 года. Несмотря на новые нормы, количество оружия на руках у населения останется для оккупантов неизвестным.

Политика •   •  14781 просмотра
На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор

Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал

Президент Трамп подвергся критике со стороны республиканцев, в частности Митта Ромни, за то, что он якобы подорвал пограничное соглашение с Мексикой, чтобы обвинить Байдена. Соглашение предусматривает продолжение помощи Украине. В ответ Трамп выступил за "идеальную" границу, даже если это приведет к временному закрытию.

Новости Мира •   •  13051 просмотра
Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал

Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики

Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку внутренняя генерация удовлетворяет потребности потребителей и дефицита не ожидается, заявляют в Министерстве энергетики и НЭК "Укрэнерго". Однако обстрелы нанесли значительные повреждения электросетям в Харьковской и Сумской областях.

Война •   •  18339 просмотра
Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики

Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.

Политика •   •  16171 просмотра
Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта

Миссия вертолета НАСА Ingenuity на Марсе завершилась после 72 полетов и почти 1000 марсианских дней, что значительно превысило первоначальную цель - пять полетов и 30 дней. Миссия завершилась из-за повреждения одной или нескольких лопастей ротора.

Технологии •   •  14647 просмотра
NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Нардеп считает, что объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине.

Политика •   •  102694 просмотра
Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи

Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.

Политика •   •  17493 просмотра
Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи

Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv

Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.

Новости Мира •   •  15653 просмотра
Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv

США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ

В начале января США направили Ирану конфиденциальное предупреждение о подготовке террористической атаки ИГИЛ, целью которой была процессия на могиле иранского генерала Касема Сулеймани. Были собраны конкретные разведывательные данные о плане "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане.

Новости Мира •   •  14073 просмотра
США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ