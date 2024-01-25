Россияне обстреляли село в Донецкой области: три жилых дома уничтожены, еще десять повреждены - ГСЧС

Российские захватчики обстреляли жителей села Алексеево-Дружковка. Это Донецкая область. Попали по жилым домам. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Донецкая область: спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела Сегодня оккупанты нанесли удар по жилому сектору с. Алексеево-Дружковка. - сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным пресс-службы спасателей полностью разрушены три частных жилых дома, еще 10 повреждены.

Кроме того, из-за российских обстрелов на месте прилета вспыхнули пожары. Пламенем охватило разрушенные строительные конструкции. Пожарные потушили возгорание.

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Напомним

Утром сообщалось, что российские военные за прошедшие сутки нанесли 15 ударов по гражданскому населению Донецкой области. Ночью враг ударил ракетами по Алексеево-Дружковке. В результате вражеских атак за сутки два человека погибли, еще 11 получили ранения.