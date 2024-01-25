Россияне обстреляли село в Донецкой области: три жилых дома уничтожены, еще десять повреждены - ГСЧС
Российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, повредив дома и вызвав пожары. В результате обстрелов два человека погибли, 11 получили ранения.
Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия
Высший совет правосудия продлил отстранение четырех судей Апелляционного суда города Киева, подозреваемых в получении взятки в размере 35 000 долларов США, до 25 марта 2024 года. Впервые судьи были отстранены в декабре, когда их уличили во взяточничестве за снятие ареста с имущества.
ЕС начинает скрининг законодательства Украины перед стартом переговоров о вступлении
Украинская делегация приняла участие в учредительной встрече по началу скрининга - важного процесса оценки украинского законодательства на соответствие праву ЕС.
Предатели, которые корректировали обстрелы по Харькову и Донецкой области, проведут за решеткой 8 и 10 лет
Двое российских информаторов были осуждены за передачу координат и технического состояния электроподстанций в Харькове и Славянске, что привело к ракетным и артиллерийским ударам по этим регионам.
Стефанишина и помощник госсекретаря НАТО согласовали, как ускорить реализацию нового пакета помощи
Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с помощником Генерального секретаря НАТО Томасом Хофусом, уделив особое внимание ускорению предоставления следующего пакета помощи Украине. Этот шаг станет ключевым итогом вашингтонского саммита.
Более 19 тысяч украинских детей до сих пор находятся в российском плену - Зеленская
Украине удалось вернуть 388 детей из плена россии, но более 19 000 все еще остаются заложниками, по словам Елены Зеленской.
В Киеве "оцифровали" более 200 тысяч деревьев
В столице сейчас "оцифрованы" все деревья вдоль улиц десяти районов столицы.
Бывший директор государственного предприятия "Нектар" и директор частного предприятия обвиняются в незаконном приобретении сельскохозяйственной продукции на сумму почти 4,5 миллиона гривен.
Завладели зерном почти на 4,5 млн грн: эксдиректору ГП "Нектар" сообщено о подозрении.
Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200
Вскоре украинские саперы начнут разминирование деоккупированных территорий с помощью швейцарско-немецких комплексов механизированного разминирования GCS-200 (Global Clearance Solutions).
Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан
россияне вызывают террор на временно оккупированных территориях, похищая и пытая гражданских лиц, а также проводя рейды с целью поиска партизан.