Предатели, которые корректировали обстрелы по Харькову и Донецкой области, проведут за решеткой 8 и 10 лет

Тюремные сроки 8 и 10 лет получили информаторы рф, которые корректировали обстрелы по электроподстанциям Харькова и Славянска. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Среди осужденных - информатор, который передавал агрессору разведданные о геолокации и техническом состоянии энергогенерирующих предприятий Харькова.

Еще один преступник - направлял российской спецслужбе координаты действующих объектов энергетической инфраструктуры Славянска.

По наводке приспешников российские оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские удары по инфраструктуре прифронтовых регионов. Прежде всего речь идет о социальных учреждениях и местных энергообъектах, в том числе электроподстанциях.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному из них 10 лет тюрьмы, другому - 8 лет заключения.

Колаборатну, организовавшему трансляцию телеканалов рф во время оккупации Харьковщины, грозит до 12 лет заключения