Зрадники, які коригували обстріли по Харкову та Донеччині, проведуть за ґратами 8 та 10 років
Київ • УНН
Двоє російських інформаторів були засуджені за передачу координат і технічного стану електропідстанцій у Харкові та Слов'янську, що призвело до ракетних і артилерійських ударів по цих регіонах.
Тюремні строки 8 та 10 років отримали інформатори рф, які коригували обстріли по електропідстанціям Харкова та Слов’янська. Про це повідомила СБУ, передає УНН.
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Серед засуджених – інформатор, який передавав агресору розвіддані про геолокації та технічний стан енергогенеруючих підприємств Харкова.
Ще один злочинець – направляв російській спецслужбі координати діючих об’єктів енергетичної інфраструктури Слов’янська.
За наведенням поплічників російські окупанти здійснювали ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі прифронтових регіонів. Насамперед мова йде про соціальні установи та місцеві енергооб’єкти, у тому числі електропідстанції.
На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному з них 10 років тюрми, іншому – 8 років ув’язнення.
Колаборатну, що організував трансляцію телеканалів рф під час окупації Харківщини, загрожує до 12 років ув’язнення24.01.24, 15:43 • 24616 переглядiв