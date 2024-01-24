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Колаборатну, що організував трансляцію телеканалів рф під час окупації Харківщини, загрожує до 12 років ув’язнення

Колаборатну, що організував трансляцію телеканалів рф під час окупації Харківщини, загрожує до 12 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 24616 перегляди

Колишньому українському телеінженеру з Харківської області, сприяв трансляції російських телеканалів у регіоні та вихваляв окупаційний режим, загрожує до 12 років позбавлення волі за пособництво росії та виправдання її агресії росії проти України

На Харківщині колишньому інженеру місцевої телерадіокомпанії загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за колабораційну діяльність і виправдовування агресії росії проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

СБУ розкрила діяльність ще одного колаборанта, який активно співпрацював з окупантами під час захоплення частини Харківської області. Затриманим виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії з селища Великий Бурлук Куп'янського району.

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Під час періоду окупації Харківщини зловмисник відігравав ключову роль у організації трансляції центральних телеканалів росії на території регіону. Невдовзі після цього, злочинець став поплічником окупаційної адміністрації, отримуючи за свої послуги "зарплату" в російських рублях. Окрім того, в червні 2022 року колаборант взяв участь в інтерв'ю для російського "першого каналу", де вихваляв окупаційний режим, висловлюючи надію щодо встановлення "російських магазинів з російськими цінами" на Харківщині.

Додамо

Після визволення регіону колаборант спробував "пересидіти" у власній квартирі, але співробітники СБУ виявили його місцезнаходження та провели затримали. Фігуранту через колабораційну діяльність та заперечення збройної агресії рф проти України загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агітував та допомагав російським мародерам: колаборант отримав 10 років тюрми за співпрацю з рф на Харківщині12.01.24, 17:22 • 23622 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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