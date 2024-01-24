Колаборатну, що організував трансляцію телеканалів рф під час окупації Харківщини, загрожує до 12 років ув’язнення

На Харківщині колишньому інженеру місцевої телерадіокомпанії загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна за колабораційну діяльність і виправдовування агресії росії проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

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СБУ розкрила діяльність ще одного колаборанта, який активно співпрацював з окупантами під час захоплення частини Харківської області. Затриманим виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії з селища Великий Бурлук Куп'янського району.

Під час періоду окупації Харківщини зловмисник відігравав ключову роль у організації трансляції центральних телеканалів росії на території регіону. Невдовзі після цього, злочинець став поплічником окупаційної адміністрації, отримуючи за свої послуги "зарплату" в російських рублях. Окрім того, в червні 2022 року колаборант взяв участь в інтерв'ю для російського "першого каналу", де вихваляв окупаційний режим, висловлюючи надію щодо встановлення "російських магазинів з російськими цінами" на Харківщині.

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Після визволення регіону колаборант спробував "пересидіти" у власній квартирі, але співробітники СБУ виявили його місцезнаходження та провели затримали. Фігуранту через колабораційну діяльність та заперечення збройної агресії рф проти України загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агітував та допомагав російським мародерам: колаборант отримав 10 років тюрми за співпрацю з рф на Харківщині