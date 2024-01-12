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Агітував та допомагав російським мародерам: колаборант отримав 10 років тюрми за співпрацю з рф на Харківщині

Агітував та допомагав російським мародерам: колаборант отримав 10 років тюрми за співпрацю з рф на Харківщині

Київ • УНН

 • 23622 перегляди

Колабораціоніста з Харківщини засуджено до 10 років за пропаганду та пособництво російським мародерам. Він очолював російську адміністративну одиницю та сприяв вивезенню викраденого майна.

Мешканець Харківщини, у період окупації очолював відділ адміністрації російських загарбників, займався різними видами агітації, а також організовував перевезення на територію росії приватного майна, яке вкрали окупанти.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, та на підставі зібраних доказів суд визнав його винним, призначивши 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє УНН, із посиланням на офіційний канал Служби безпеки України.

Деталі

Десять років позбавлення волі отримав мешканець селища Шевченкове Харківської області, який з самого початку повномасштабного вторгнення рф підтримав збройну агресію проти України.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант підтримав рашистів та погодився очолити "відділ адміністративно-господарського забезпечення" адміністрації росії у період захоплення агресором Куп’янського району Харківщини.

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На цій "посаді" він займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку російських військ та агресивної політики кремля. Вказується, що задля цих справ, колаборант виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери.

За дорученням місцевого гауляйтера він також особисто об’їжджав приватні домоволодіння та агітував людей перейти на бік агресора, обіцяючи одноразову грошову "винагороду" у 10 тис. російських рублів та лояльне ставлення з боку окупантів.

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Крім того, слідство виявило, що зрадник організовував перевезення на територію рф приватного майна, яке рашисти намародерили в захоплених селищах району.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він намагався втекти на тимчасово окуповану територію на сході України у вересні 2022 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо

До 15 років ув’язнення засудили командира розвідувального взводу російських окупантів, що брав участь у захопленні будівлі Служби безпеки України в Маріуполі, Донецької області.

УНН також повідомляв, що на Житомирщині полковник у відставці, який служив на користь росіян та здавав ворогу дислокацію військових об’єктів та техніки ЗСУ отримав вирок суду. За даними СБУ шпигуну дали 15 років тюрми.

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