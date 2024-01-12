Наступ російської армії зазнає невдачі. Ворог несе великі втрати - Сирський
Київ • УНН
Російська армія не досягає своїх цілей на Сході, зазнаючи великих втрат завдяки українській обороні, заявляє генерал-полковник Олександр Сирський.
У важкому протистоянні на Сході ворожі війська за останні кілька місяців зазнали серйозних невдач у досягненні поставлених перед ними завдань. Російське командування визначало терміни захоплення стратегічних населених пунктів та виходу на важливі рубежі, але ці цілі не були досягнуті через ефективні заходи наших оборонців. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
Протягом минулих кількох місяців ворожі війська не досягли цілей на Сході, які перед ними ставило російське Командування. Останнім часом, завдяки діям наших оборонців, наступ російської армії регулярно зазнавав невдач та ворог ніс великі втрати
Незважаючи на це, ворог продовжує активні наступальні дії на декількох напрямках, володіючи необхідними ресурсами для цього.
Доповнення
Ворог несе значні втрати в районі Куп’янського лісу, готується до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку.