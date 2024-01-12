Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский
Киев • УНН
Российская армия не достигает своих целей на Востоке, неся большие потери благодаря украинской обороне, заявляет генерал-полковник Александр Сырский.
В тяжелом противостоянии на Востоке вражеские войска за последние несколько месяцев потерпели серьезные неудачи в достижении поставленных перед ними задач. Российское командование определяло сроки захвата стратегических населенных пунктов и выхода на важные рубежи, но эти цели не были достигнуты из-за эффективных мер наших защитников. Об этом сообщает командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.
Детали
За прошедшие несколько месяцев вражеские войска не достигли целей на Востоке, которые перед ними ставило российское командование. В последнее время, благодаря действиям наших защитников, наступление российской армии регулярно терпело неудачи и враг нес большие потери
Несмотря на это, враг продолжает активные наступательные действия на нескольких направлениях, обладая необходимыми ресурсами для этого.
Дополнение
Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.
Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский
Российская армия не достигает своих целей на Востоке, неся большие потери благодаря украинской обороне, заявляет генерал-полковник Александр Сырский.
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