Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский

В тяжелом противостоянии на Востоке вражеские войска за последние несколько месяцев потерпели серьезные неудачи в достижении поставленных перед ними задач. Российское командование определяло сроки захвата стратегических населенных пунктов и выхода на важные рубежи, но эти цели не были достигнуты из-за эффективных мер наших защитников. Об этом сообщает командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

Детали

За прошедшие несколько месяцев вражеские войска не достигли целей на Востоке, которые перед ними ставило российское командование. В последнее время, благодаря действиям наших защитников, наступление российской армии регулярно терпело неудачи и враг нес большие потери - написал Сырский в Telegram.

Несмотря на это, враг продолжает активные наступательные действия на нескольких направлениях, обладая необходимыми ресурсами для этого.

Дополнение

Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.