Обустраивал агитационные постеры в поддержку ссс рф и помогал российским мародерам: по материалам СБУ предатель получил 10 лет тюрьмы

Житель Харьковщины, в период оккупации возглавлял отдел администрации российских захватчиков, занимался различными видами агитации, а также организовывал перевозки на территорию россии частного имущества, которое украли оккупанты.

Сотрудники СБУ задержали коллаборациониста, и на основании собранных доказательств, суд признал его виновным, назначив 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на официальный канал Службы безопасности Украины.

Детали

Десять лет лишения свободы получил житель поселка Шевченково Харьковской области, который с самого начала полномасштабного вторжения рф поддержал вооруженную агрессию против Украины.

Согласно материалам следствия, фигурант поддержал рашистов и согласился возглавить "отдел административно-хозяйственного обеспечения" администрации россии в период захвата агрессором Купянского района Харьковщины.

На этой "должности" он занимался обустройством бигбордов с агитационными постерами в поддержку российских войск и агрессивной политики кремля. Указывается, что для этих дел, коллаборационист выделял из коммунального автопарка общины подъемные вышки, грузовую технику и бульдозеры.

По поручению местного гауляйтера он также лично объезжал частные домовладения и агитировал людей перейти на сторону агрессора, обещая одноразовое денежное "вознаграждение" в 10 тыс. российских рублей и лояльное отношение со стороны оккупантов.

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Кроме того, следствие выявило, что предатель организовывал перевозку на территорию РФ частного имущества, которое рашисты намародерили в захваченных поселках района.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он пытался бежать на временно оккупированную территорию на востоке Украины в сентябре 2022 года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним,

К 15 годам заключения приговорили командира разведывательного взвода российских оккупантов, участвовавшего в захвате здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области.

УНН также сообщал, что на Житомирщине полковник в отставке, который служил в пользу россиян и сдавал врагу дислокацию военных объектов и техники ВСУ получил приговор суда. По данным СБУ шпиону дали 15 лет тюрьмы.

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