15 років за ґратами отримав відставний полковник, який здавав "вагнерівцям" дислокацію військових об’єктів

На Житомирщині полковник у відставці, який служив на користь росіян та здавав ворогу дислокацію військових об’єктів та техніки ЗСУ отримав вирок суду. За даними СБУ шпигуну дали 15 років тюрми, передає УНН.

За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе ворожий агент, який шпигував для рф на Житомирщині. … На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. – повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними слідства, російським агентом виявився ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього срср, який на початку 1990-х пішов у відставку.

Слідчі СБУ встановили, що відставник був завербований рф у вересні 2022 року. Росіяни дали йому псевдонім "Снаров", та доручили збирати розвіддані. Зокрема, відомо, що у зоні його особливої уваги були навчальні центри та полігони ЗСУ, а також об’єкти Служби безпеки.

Крім того, зловмисник намагався зібрати максимум персональних даних військовослужбовців, правоохоронців та представників органів місцевого самоврядування. Відповідна інформація потрібна була ворогу для того, щоб відібрати потенційних кандидатів для вербування та розширення власної агентурної мережі.

Всі ці дані він передавав через заборонену соцмережу "Вконтакте".

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Після затримання фігуранта у березні 2023 року суд обрав йому запобіжний захід ‒ тримання під вартою із правом внесення застави у понад 200 тис. грн.

Вже наступного дня агент вніс заставні кошти та був звільнений з-під варти. Після чого він спробував втекти до білорусі, однак був затриманий співробітниками СБУ у 300-х метрах від кордону.

Під час обшуку у зловмисника вилучили велику суму готівки та записник із розвідувальною інформацією про підрозділи українських військ.

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Раніше УНН писав вже про цього зрадника. За даними прокуратури він з ідеологічних мотивів, через свій акаунт у соцмережі встановив контакт із представником пвк "вагнер" для співпраці з ворожою розвідкою.