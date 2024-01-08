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Херсонського депутата Ігоря Семенчева-старшого визнали винним у колабораціонізмі

Херсонського депутата Ігоря Семенчева-старшого визнали винним у колабораціонізмі

Київ • УНН

 • 31033 перегляди

Депутата Херсонської міської ради засудили до 10 років за співпрацю з російськими окупантами, включаючи 15-річну заборону обіймати державні посади та конфіскацію майна.

До 10 років позбавлення волі засудили депутата Херсонської міськради за колаборацію з окупантами. Про вирок так званому "заступнику голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон" в часи окупації міста росіянами, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Очевидно мова йде про Ігора Семенчева-старшого, який переметнувся на бік ворога в період окупації.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва та Малиновської окружної прокуратури м. Одеси депутата Херсонської міської ради визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на 15 років з конфіскацією майна.

– повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Деталі

За даними з відкритих джерел під час окупації регіону Семенчев обіймав посаду заступника гауляйтера Херсонської області.

За даними правоохоронців перебуваючи на цій псевдопосаді, він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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Прокурори у суді довели, що засуджений прийняв пропозицію представників збройних сил рф про співпрацю та був проголошений "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".

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Додатково

Раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину цього депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з представниками держави-агресора (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Слідством було доведено що Семенчев молодший був одним із організаторів мітингу на підтримку дій окупантів та брав безпосередню активну участь в ньому..

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