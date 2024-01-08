Херсонского депутата Игоря Семенчева-старшего признали виновным в коллаборационизме

К 10 годам лишения свободы приговорили депутата Херсонского горсовета за коллаборацию с оккупантами. О приговоре так называемому "заместителю председателя военно-гражданской администрации г. Херсон" во времена оккупации города россиянами, сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Очевидно речь идет об Игоре Семенчеве-старшем, который переметнулся на сторону врага в период оккупации.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры г. Киева и Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы депутат Херсонского городского совета признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на 15 лет с конфискацией имущества. - сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным из открытых источников во время оккупации региона Семенчев занимал должность заместителя гауляйтера Херсонской области.

По данным правоохранителей находясь на этой псевдодолжности, он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории Херсонщины.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный принял предложение представителей вооруженных сил РФ о сотрудничестве и был провозглашен "заместителем главы военно-гражданской администрации г. Херсон".

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Дополнительно

Ранее окружная прокуратура сообщила о подозрении сыну этого депутата, который также является депутатом Херсонского городского совета, по факту сотрудничества с представителями государства-агрессора (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Следствием было доказано, что Семенчев младший был одним из организаторов митинга в поддержку действий оккупантов и принимал непосредственное активное участие в нем.