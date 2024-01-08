Херсонского депутата Игоря Семенчева-старшего признали виновным в коллаборационизме
Депутата Херсонского городского совета приговорили к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами, включая 15-летний запрет занимать государственные должности и конфискацию имущества.
Непогода не утихает: в Украине почти 160 тысяч потребителей остались без света
Энергетики восстановили электроснабжение для почти 18 тысяч потребителей в Киевской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Запорожской областях, обесточенных из-за непогоды.
Комитету ВР по нацбезопасности рекомендовали доработать правительственный законопроект о мобилизации - нардеп
Комитет Рады рекомендовал Комитету по вопросам национальной безопасности доработать законопроект о мобилизации, включая альтернативные предложения и новый законопроект об увольнении военнослужащих срочной службы.
В Нидерландах из-за сильного мороза возобновили добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении
Газовое месторождение Гронинген в Нидерландах временно возобновило добычу из-за холодной погоды; оно должно быть закрыто окончательно до октября 2024 года.
Два американских самолета F-16 пролетят над Боснией, как предупреждение против возможных сепаратистских действий
США отправляют F-16 над Боснией для сдерживания сепаратизма на фоне напряженности в отношениях с лидером боснийских сербов Додиком. Истребители подчеркивают приверженность конституционной целостности Боснии.
200 тысяч гривен за "непригодность": на Черниговщине задержали адвоката, которая продавала уклонистам справки от ВЛК
В Чернигове задержали адвоката, которая за несколько тысяч долларов помогала мужчинам получить необходимое заключение ВВК.
В СБУ показали, как воины ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов
Спецподразделение "А" СБУ обнародовало видео, которое демонстрирует успешную ликвидацию российских солдат с помощью дронов-камикадзе.
беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ
беларусь строит военный городок вблизи границы с Украиной, возможно, для размещения гарнизона для защиты границы, завершение строительства ожидается к 2027 году.
В Черновицкой области мужчина обратился в больницу с подозрением на столбняк
45-летний мужчина из Черновицкой области с подозрением на столбняк, который не был привит в течение десяти лет, госпитализирован. Министерство здравоохранения Украины подчеркивает опасность и необходимость вакцинации.
Террорист Брейвик подал в суд на норвежское государство из-за якобы нарушения его прав
Андерс Брейвик, осужденный за массовые убийства в Норвегии в 2011 году, судится с государством, обвиняя его в нарушении прав человека из-за одиночного заключения.