Колаборатну, организовавшему трансляцию телеканалов рф во время оккупации Харьковщины, грозит до 12 лет заключения

На Харьковщине бывшему инженеру местной телерадиокомпании грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за коллаборационистскую деятельность и оправдание агрессии россии против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

СБУ раскрыла деятельность еще одного коллаборанта, который активно сотрудничал с оккупантами во время захвата части Харьковской области. Задержанным оказался бывший инженер местной телерадиокомпании из поселка Великий Бурлук Купянского района.

Во время периода оккупации Харьковщины злоумышленник играл ключевую роль в организации трансляции центральных телеканалов россии на территории региона. Вскоре после этого, преступник стал соратником оккупационной администрации, получая за свои услуги "зарплату" в российских рублях. Кроме того, в июне 2022 года коллаборационист принял участие в интервью для российского "первого канала", где восхвалял оккупационный режим, выражая надежду на установление "российских магазинов с российскими ценами" на Харьковщине.

Добавим

После освобождения региона коллаборационист попытался "пересидеть" в собственной квартире, но сотрудники СБУ обнаружили его местонахождение и провели задержали. Фигуранту за коллаборационную деятельность и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агитировал и помогал российским мародерам: коллаборационист получил 10 лет тюрьмы за сотрудничество с рф на Харьковщине