Колаборатну, организовавшему трансляцию телеканалов рф во время оккупации Харьковщины, грозит до 12 лет заключения

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155435 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157090 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141981 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169705 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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