Колаборатну, организовавшему трансляцию телеканалов рф во время оккупации Харьковщины, грозит до 12 лет заключения
Бывшему украинскому телеинженеру из Харьковской области, способствовавшему трансляции российских телеканалов в регионе и восхвалявшему оккупационный режим, грозит до 12 лет лишения свободы за пособничество россии и оправдание ее агрессии россии против Украины.
Марченко обсудил поддержку Украины с заместителем министра финансов Японии
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов Японии Масато Канда, чтобы обсудить финансовое сотрудничество.
Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"
Премьер-министры Украины и Словакии договорились ускорить реконструкцию электрического интерконнектора Мукачево - Вельке Капушаны. Лидеры также обсудили сотрудничество в газовой сфере.
Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ
Делегация Международного комитета Красного Креста в рф выясняет личности тех, кто находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области России, хотя пока никакой информации об этом нет.
На оккупированной Донетчине не хватает энергетиков: из-за обесточивания остановился ряд предприятий
россияне на оккупированных территориях Украины не могут восстановить электроснабжение из-за нехватки квалифицированных рабочих: в Донецке осталось лишь 25% электриков.
Суд оставил под заочным арестом Гладковского-младшего под заочным арестом
Игоря Гладковского, которого подозревают в нанесении государству ущерба на сумму 13 млн грн, оставили под заочным арестом.
Подоляк об Ил-76: комментарии будут чуть позже, нужно время для уточнения всех данных
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что комментарии по Ил-76 будут после уточнения данных.
Украинская теннисистка с несколькими рекордами вышла в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вошла в историю, выйдя в полуфинал одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, став первой украинкой, которая сделала это.
Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров
По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, более 10 000 украинских моряков получили квалификационные документы через приложение "Дія", разрушив ранее коррумпированный процесс сертификации. Кроме того, разрабатываются новые морские сервисы для борьбы с коррупцией.
Италия опровергла заявление россии о гибели итальянского офицера в Украине
Италия отрицает заявления россии о смерти итальянского офицера, подполковника Клаудио Кастилья в Украине, называя их "фейковыми новостями". Министерство обороны Италии заявило, что Кастилья умер в Италии по естественным причинам.