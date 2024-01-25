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Росіяни обстріляли село на Донеччині: три житлові будинки знищені, ще десять пошкоджені – ДСНС

Київ • УНН

 • 26232 перегляди

Російські окупанти обстріляли селище Олексієво-Дружківка Донецької області, пошкодивши будинки та спричинивши пожежі. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, 11 отримали поранення.

Російські загарбники обстріляли мешканців села Олексієво-Дружківки. Це Донеччина. Поцілили по житловим будинкам. Про це повідомили у ДСНС України, передає УНН.

Донеччина: рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Сьогодні окупанти завдали удару по житловому сектору с. Олексієво-Дружківка.

– повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними пресслужби рятувальників вщент зруйновані три приватні житлові будинки, ще 10 пошкоджені.

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Крім того, через російські обстріли на місці прильоті спалахнули пожежі. Полум’ям охопило зруйновані будівельні конструкції. Пожежники загасили займання.

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Нагадаємо

Ранком повідомлялось, що російські військові минулої доби завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Вночі ворог вдарив ракетами по Олексієво-Дружківці. Внаслідок ворожих атак за добу двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення. 

Тетяна Салганік

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