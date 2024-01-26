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росіяни вночі вдарили по Мирнограду на Донеччині: 6 постраждалих, серед них - двоє дітей

росіяни вночі вдарили по Мирнограду на Донеччині: 6 постраждалих, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 51012 перегляди

Внаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами Мирнограду Донецької області поранення отримали шестеро людей, у тому числі двоє дітей.

Мирноград у Донецькій області посеред ночі зазнав ракетного удару російських військ, постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду - 6 людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей

- написав Філашкін у Telegram.

З його слів, усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений у лікарню - решта госпіталізації не потребує.

Як повідомив Філашкін, ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки - точну кількість встановлюють.

Росіяни обстріляли село на Донеччині: три житлові будинки знищені, ще десять пошкоджені – ДСНС25.01.24, 17:40 • 26232 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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