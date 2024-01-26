россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей

Мирноград в Донецкой области посреди ночи подвергся ракетному удару российских войск, пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Среди ночи россияне ударили по Мирнограду - 6 человек ранены. Среди пострадавших двое детей - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один человек доставлен в больницу - остальные в госпитализации не нуждаются.

Как сообщил Филашкин, ракетой разрушено админздание, повреждены семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома - точное количество устанавливается.

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