Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Російські війська минулої доби 85 разів обстріляли Херсонщину, випустили по її території 340 снарядів. Били по житлових кварталах, влучили у навчальний заклад у Херсоні. Одна людина поранена, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Зазначається, що окупаційні війська за минулу добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

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