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Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, є поранені

Київ • УНН

 • 31110 перегляди

Російські війська випустили 85 снарядів і 340 мін по Херсонській області 6 березня, влучивши в житлові квартали та навчальний заклад, поранивши щонайменше одну людину. Обстріли були спрямовані як на місто Херсон, так і на інші населені пункти області.

Російські війська минулої доби 85 разів обстріляли Херсонщину, випустили по її території 340 снарядів. Били по житлових кварталах, влучили у навчальний заклад у Херсоні. Одна людина поранена, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційні війська за минулу добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та  БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини27.01.24, 05:47 • 30213 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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