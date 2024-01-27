Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, є поранені
Київ • УНН
Російські війська випустили 85 снарядів і 340 мін по Херсонській області 6 березня, влучивши в житлові квартали та навчальний заклад, поранивши щонайменше одну людину. Обстріли були спрямовані як на місто Херсон, так і на інші населені пункти області.
Російські війська минулої доби 85 разів обстріляли Херсонщину, випустили по її території 340 снарядів. Били по житлових кварталах, влучили у навчальний заклад у Херсоні. Одна людина поранена, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що окупаційні війська за минулу добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.
По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.
Через російську агресію 1 людина дістала поранення.
Бійці ССО знищили ворожу БМП, що обстрілювала правий берег Херсонщини27.01.24, 05:47 • 30213 переглядiв