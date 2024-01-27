Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.
Российские войска за прошедшие сутки 85 раз обстреляли Херсонщину, выпустили по ее территории 340 снарядов. Били по жилым кварталам, попали в учебное заведение в Херсоне. Один человек ранен, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационные войска за минувшие сутки совершили 85 обстрелов Херсонщины, выпустив 340 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
По городу Херсон враг направил 32 снаряда.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсоне.
Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины27 январь 2024, 03:47 • 19967 просмотров
Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.
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