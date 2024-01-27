Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы уничтожили боевую машину пехоты россиян, которая обстреливала правый берег Херсонщины. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций, передает УНН.

Детали

Операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки на Херсонском направлении обнаружили БМП-2 противника. Из нее враг постоянно вел обстрел позиций Сил обороны на правом берегу.

По цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, в результате чего уничтожено до основания. Кроме этого, операторы ССО нанесли удар по антенне связи. "Бонусом" сбит триколор, который на ней развевался.

ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины