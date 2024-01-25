ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.
Операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки на Херсонском направлении обнаружили и уничтожили БМП-2 противника, с которой россияне постоянно обстреливали позиции Сил обороны на правом берегу. Кроме боевой машины россиян воины ССО попали еще и антенну связи и флаг страны-агрессора, об этом пишет УНН.
Детали
Отмечается, что БМП-2 противника, из которой россияне постоянно обстреливали позиций Сил обороны на правом берегу Херсонщины обнаружили операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки.
Они навели на цель ударный дрон, и полностью уничтожили машину с которой оккупанты обстреливали херсонцев.
Кроме этого, операторы ССО нанесли удар по антенне связи. В качестве "бонуса" сбили еще российский триколор, развевающийся на антенне.
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.
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