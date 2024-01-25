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ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 20:45  •  12827 просмотра

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Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.

Операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки на Херсонском направлении обнаружили и уничтожили БМП-2 противника, с которой россияне постоянно обстреливали позиции Сил обороны на правом берегу. Кроме боевой машины россиян воины ССО попали еще и антенну связи и флаг страны-агрессора, об этом пишет УНН.

Детали

Отмечается, что БМП-2 противника, из которой россияне постоянно обстреливали позиций Сил обороны на правом берегу Херсонщины обнаружили операторы одного из подразделений ССО во время ведения воздушной разведки.

Они навели на цель ударный дрон, и полностью уничтожили машину с которой оккупанты обстреливали херсонцев.

Кроме этого, операторы ССО нанесли удар по антенне связи. В качестве "бонуса" сбили еще российский триколор, развевающийся на антенне.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ССО показали як знищили російську БМП-2, що обстрілювала правий берег Херсонщини
Ukrainian Armed Forces show how they destroyed a Russian BMP-2 that was shelling the right bank of Kherson region
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ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

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