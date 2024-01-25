ССО показали як знищили російську БМП-2, що обстрілювала правий берег Херсонщини
Київ • УНН
Українські спецпризначенці знищили російську військову машину (БМП-2), яка постійно обстрілювала позиції ЗСУ на правому березі Херсона. Також було знято антену зв'язку та російський прапор, який був на ній.
Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили та знищили БМП-2 противника, з якої росіяни постійно обстрілювали позицій Сил оборони на правому березі. Окрім бойової машини росіян воїни ССО поцілили ще й антену зв’язку та прапор країни-агресорки, про це пише УНН.
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Зазначається, що БМП-2 противника, з якої росіяни постійно обстрілювали позицій Сил оборони на правому березі Херсонщини виявили оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки.
Вони навели на ціль ударний дрон, і вщент знищили машину з якої окупанти обстрілювали херсонців.
Крім цього, оператори ССО завдали удару по антені зв’язку. В якості "бонусу" збили ще російський триколор, що майорів на антені.