В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

Сегодня утром российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине. Об этом сообщает Сумская областная военные администрация, передает УНН.

Детали

Вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне - говорится в заметке ОВА.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в очередной раз призвал местных к эвакуации из прифронтовых районов.

В который раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. российские террористы продолжают убивать мирное население - подчеркнул Артюх

Напомним

За ночь и утро россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В течение атак было зафиксировано 15 взрывов.

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