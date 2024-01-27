В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке
Киев • УНН
российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.
Сегодня утром российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине. Об этом сообщает Сумская областная военные администрация, передает УНН.
Детали
Вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в очередной раз призвал местных к эвакуации из прифронтовых районов.
В который раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. российские террористы продолжают убивать мирное население
Напомним
За ночь и утро россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В течение атак было зафиксировано 15 взрывов.
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В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке
российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.
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