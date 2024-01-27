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В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 09:44  •  9895 просмотра

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российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.

Сегодня утром российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине. Об этом сообщает Сумская областная военные администрация, передает УНН.

Детали 

Вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне

- говорится в заметке ОВА.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в очередной раз призвал местных к эвакуации из прифронтовых районов. 

В который раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. российские террористы продолжают убивать мирное население

- подчеркнул Артюх

Напомним

За ночь и утро россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В течение атак было зафиксировано 15 взрывов.

Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен27 январь 2024, 09:35 • 10223 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох цивільних у Андріївці
In Sumy Oblast, the russian DRG shot dead two civilians in Andriivka
Новости по теме

В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке

российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.

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