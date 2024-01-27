ДРГ на півночі: прокуратура розслідує розстріл цивільних росіянами на Сумщині
Київ • УНН
Російська диверсійна група 27 січня застрелила 54-річного чоловіка та його 68-річну сестру, коли вони їхали між двома селами в Сумській області. Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Українські правоохоронці розпочали розслідування щодо розстрілу двох цивільних російською диверсійною групою на Сумщині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Слідчі з'ясували, що вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.
Зазначається. що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.
Нагадаємо
Вранці Сумська обласна військова адміністрація заявила, що російська розвідувально-диверсійна група розстріляла двох цивільних на Сумщині. Відомо, що їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.