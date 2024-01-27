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ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 12:58  •  14956 просмотра

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Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Украинские правоохранители начали расследование по расстрелу двух гражданских российской диверсионной группой  на Сумщине. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали 

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали в ведомстве.

Следователи выяснили, что утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской громады Сумского района. 54-летний мужчина, который был за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

Отмечается. что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области.

Напомним

Утром Сумская областная военная администрация заявила, что российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине. Известно, что их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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