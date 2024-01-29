Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко
Киев • УНН
На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко
На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
Мы продолжаем фиксировать попытку захода на нашу территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп. За последнее время наиболее активное направление, которое они используют - это Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ в Харьковской области.
Детали
Он отметил, что пограничники стали меньше фиксировать попыток захода ДРГ на Черниговщине.
"Меньше фиксируем попыток захода ДРГ на Черниговщине, хотя если сравнивать прошлый год, особенно в начале года, то наиболее активными вражеские ДРГ были именно по Черниговскому направлению. Почему они изменили направление - сказать сложно, но опасность от этого никуда не исчезает", - добавил Демченко.
Напомним
27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине.
Украинские правоохранители начали расследование по расстрелу двух гражданских российской диверсионной группой на Сумщине.
Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что в Украине создали контрдиверсионные резервы, которые в течение считанных минут должны прибыть к государственной границе для ликвидации возможных российских диверсионных групп.
Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко
На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко
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