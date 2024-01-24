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Для боротьби з російськими ДРГ створені контрдиверсійні резерви - Наєв

Для боротьби з російськими ДРГ створені контрдиверсійні резерви - Наєв

Київ • УНН

 • 31654 перегляди

Україна сформувала контрдиверсійні резерви для боротьби з імовірними російськими диверсійними групами на державному кордоні, повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України. Цей крок був зроблений на тлі посилення спроб ворожих сил прорвати оборону України.

В Україні створили контрдиверсійні резерви, які протягом лічених хвилин мають прибути до державного кордону для ліквідації ймовірних російських диверсійних груп. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН

За його словами, ворог невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Лише за минулу добу росія випустила десятки ракет по українских містах.

Проте не лише в повітряному просторі противник активізував свої сили. Зафіксовано спроби перетину державного кордону диверсійними групами. Саме тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації

- заявив Наєв. 

Як зазначається, генерал-лейтенант здійснив перевірку проведення підготовки воїнів та рівня їхньої навченості, а також організації бойової служби.

"Всі воїни працюють цілодобово, є професіоналами військової справи", - вказав Наєв.

Доповнення

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ повідомляв, що на території рф ворог створив угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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