Для боротьби з російськими ДРГ створені контрдиверсійні резерви - Наєв

В Україні створили контрдиверсійні резерви, які протягом лічених хвилин мають прибути до державного кордону для ліквідації ймовірних російських диверсійних груп. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

За його словами, ворог невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Лише за минулу добу росія випустила десятки ракет по українских містах.

Проте не лише в повітряному просторі противник активізував свої сили. Зафіксовано спроби перетину державного кордону диверсійними групами. Саме тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації - заявив Наєв.

Як зазначається, генерал-лейтенант здійснив перевірку проведення підготовки воїнів та рівня їхньої навченості, а також організації бойової служби.

"Всі воїни працюють цілодобово, є професіоналами військової справи", - вказав Наєв.

Доповнення

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ повідомляв, що на території рф ворог створив угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.