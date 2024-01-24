Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

В Украине создали контрдиверсионные резервы, которые в течение считанных минут должны прибыть к государственной границе для ликвидации возможных российских диверсионных групп. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

По его словам, враг неустанно пытается прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения. Только за минувшие сутки россия выпустила десятки ракет по украинским городам.

Однако не только в воздушном пространстве противник активизировал свои силы. Зафиксированы попытки пересечения государственной границы диверсионными группами. Именно поэтому были созданы контрдиверсионные резервы, которые при необходимости в течение считанных минут должны прибыть в район обнаружения противника для его дальнейшей ликвидации - заявил Наев.

Как отмечается, генерал-лейтенант осуществил проверку проведения подготовки воинов и уровня их обученности, а также организации боевой службы.

"Все воины работают круглосуточно, являются профессионалами военного дела", - указал Наев.

Дополнение

Командующий Объединенных Сил ВСУ сообщал, что на территории рф враг создал группировку общей численностью около 20 тысяч человек, а со стороны Беларуси удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.