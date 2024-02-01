Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины

В течение дня 1 февраля российские военные 23 раза обстреляли территорию Сумщины. Зафиксировано 107 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Великописаревская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Из минометов российские войска обстреляли Хотинскую громаду (11 взрывов) и Белопольскую громаду (7 взрывов). Последнюю общину также обстреляли из артиллерии (один взрыв).

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел двумя БпЛА (FPV-дроны) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).

По Великописаревской громаде с БпЛА сбросили взрывное устройство (ВОГ) (один взрыв), зафиксированы обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).

В Юнаковской громаде был обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва), сброс с беспилотника взрывных устройств (ВОГ) (6 взрывов), артобстрелы (20 взрывов) и гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов).

В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины