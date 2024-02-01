Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины
Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 107 взрывов из минометов, артиллерии, беспилотников и гранатометов.
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине, обсудив во время телефонного разговора ситуацию и пакет европейской финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии
По данным правозащитников, с начала 2024 года в Украине на стороне России погибли по меньшей мере 27 крымчан, причем более половины из них были контрактниками или мобилизованными.
Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных
Украина обратилась к России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые вероятно погибли в авиакатастрофе Ил-76, но Россия не ответила на запросы.
Госдепартамент США попросил Конгресс информировать о притеснениях американских компаний со стороны украинских властей - Intelligence Online
Компания Vorex, как отмечает издание, конкурирует с Интерпайпом Виктора Пинчука в ряде государственных заказов для крупнейшего производителя природного газа Украины - компании "Укргаздобыча", которая принадлежит Нафтогазу.
Жители Одесской области передали на нужды Сил обороны более тысячи дронов
Более 1000 беспилотников, приобретенных на средства налогоплательщиков Одесщины, переданы Вооруженным силам для поддержки войск в Херсонской и Запорожской областях.
Украинские военные отбили 58 атак, больше всего на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях
За минувшие сутки украинские войска отбили 58 вражеских штурмов на нескольких направлениях, самыми горячими районами боевых действий остаются Авдеевка, Марьинка и Херсон.
Украина проведет первый аукцион по аренде части Сухого лимана для выращивания моллюсков и креветок
Украина объявляет первый аукцион на право аренды части Сухого лимана для марикультуры. Стартовая цена лота составляет 7152,08 грн, срок аренды - 7 лет. Аукцион состоится 19 марта 2024 года.
F1: Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона-2024
Mercedes и Льюис Хэмилтон завершат свое успешное партнерство после сезона 2024 года. СМИ предполагают, что семикратный чемпион F1 присоединится к команде Ferrari
Бизнес ухудшил свои экономические оценки из-за роста неопределенности и расходов - НБУ
Предприятия ухудшили свои оценки текущей деятельности и перспектив из-за усиления военных действий, роста расходов и неопределенности.