Удар рф пошкодив зерносховище на Полтавщині, частину врожаю там знищено - ОВА
Київ • УНН
Російські удари пошкодили заповнене зерносховище в Полтавській області, знищивши частину врожаю, що зберігався.
Внаслідок удару російських військ 2 лютого у Полтавській області пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю, який зберігався, втрачено, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у суботу, пише УНН.
Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено
Фахівці ОВА, з його слів, допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.
Армія рф за добу обстріляла 12 областей України03.02.24, 10:58 • 30740 переглядiв