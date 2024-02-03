Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА

В результате удара российских войск 2 февраля в Полтавской области повреждено заполненное зернохранилище, часть хранившегося урожая потеряна, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в субботу, пишет УНН.

Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины. Вчера в результате очередной атаки в Полтавской области было повреждено заполненное зернохранилище. Часть урожая, который хранился, потеряна - написал Пронин в соцсетях.

Специалисты ОВА, по его словам, помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение убытков.

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