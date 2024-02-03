Армия рф за сутки обстреляла 12 областей Украины

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 12 областей Украины, есть погибшие и раненые среди гражданских, свидетельствует информация Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация - было атаковано 130 населенных пунктов и 58 объектов инфраструктуры.

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - отмечается в сообщении.

Дополнение

9 вражеских "шахедов" сбили украинские военные в ночь на субботу, 3 февраля, в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.