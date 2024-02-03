Армія рф за добу обстріляла 12 областей України

Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 12 областей України, є загиблі та поранені серед цивільних, свідчить інформація Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, пише УНН.

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"За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – було атаковано 130 населених пунктів та 58 об’єктів інфраструктури.

"Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

9 ворожих "шахедів" збили українські військові у ніч на суботу, 3 лютого, у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.