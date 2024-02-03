Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян
Київ • УНН
Українські Повітряні сили збили 9 з 14 російських ударних безпілотників, запущених вночі у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Житомирській областях.
Дев’ять шахедів збили українські військові у ніч на суботу, 3 лютого, у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у ніч на 3 лютого ворог атакував 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.
Також росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Бєлгородської області.
Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.
США запровадили санкції проти низки компаній, причетних до виробництва "шахедів"02.02.24, 20:08 • 29069 переглядiв