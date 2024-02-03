Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

Девять шахедов сбили украинские военные в ночь на субботу, 3 февраля, в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 3 февраля враг атаковал 14-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Также россияне запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Белгородской области.

Как и прошлой ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине проинформировали в Воздушных Силах ВСУ

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"