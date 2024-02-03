Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  115048 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  185240 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  210574 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  182127 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  182006 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  173585 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  149181 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  155314 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169995 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170345 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

Украинские Воздушные силы сбили 9 из 14 российских ударных беспилотников, запущенных ночью в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.

Война •   •  2720 просмотра
Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян

Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку

США нанесли удар по штаб-квартире вооруженных групп и складу стрелкового оружия вблизи Аль-Каима в Ираке, а также ранили людей на позициях в Акашате, согласно сообщению Министерства внутренних дел Ирака и военных источников.

Новости Мира •   •  3228 просмотра
Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку

Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля

Военно-воздушные и космические силы США завершают разработку планов по объединению некоторых командований и интеграции бомбардировочной и истребительной авиации в единое подразделение в рамках масштабной реорганизации, о которой будет объявлено 12 февраля.

Новости Мира •   •  3808 просмотра
Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля

Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.

Война •   •  6659 просмотра
Канада намерена передать Украине авиационные ракеты

День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование

УНН Lite •   •  5407 просмотра
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля

В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.

Война •   •  8990 просмотра
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

На этой неделе Северная Корея объявила об испытании боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты, сообщает ее государственное информационное агентство.

Новости Мира •   •  7444 просмотра
В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года

Сейм Польши продлил срок легального пребывания для украинских беженцев до июня 2024 года.

Наши за границей •   •  8220 просмотра
Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года

На выходных Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.

Общество •   •  10346 просмотра
На выходных Землю накроет магнитная буря

В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.

Война •   •  12530 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом