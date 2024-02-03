Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян
Украинские Воздушные силы сбили 9 из 14 российских ударных беспилотников, запущенных ночью в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.
Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку
США нанесли удар по штаб-квартире вооруженных групп и складу стрелкового оружия вблизи Аль-Каима в Ираке, а также ранили людей на позициях в Акашате, согласно сообщению Министерства внутренних дел Ирака и военных источников.
Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля
Военно-воздушные и космические силы США завершают разработку планов по объединению некоторых командований и интеграции бомбардировочной и истребительной авиации в единое подразделение в рамках масштабной реорганизации, о которой будет объявлено 12 февраля.
Канада намерена передать Украине авиационные ракеты
Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием
Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.
В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты
На этой неделе Северная Корея объявила об испытании боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты, сообщает ее государственное информационное агентство.
Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года
Сейм Польши продлил срок легального пребывания для украинских беженцев до июня 2024 года.
На выходных Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом
Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.