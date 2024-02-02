США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Вашингтон ввел санкции против ключевой сети поставщиков материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии Shahed. Об этом с ссылкой на Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Компании, базирующиеся в Иране и Гонконге, против которых ввели санкции, действовали как тайные закупочные организации.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что продолжающееся распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, включая дроны и ракеты, остается серьезной угрозой стабильности региона.

Мы без колебаний задействуем весь наш набор инструментов, чтобы разрушить незаконные сети закупок, которые поставляют компоненты для этих систем вооружения, а также привлечь к ответственности тех, кто пытается экспортировать это оружие террористическим прокси-группам - заявил Брайан Нельсон.

В Минфине уточнили, что ограничения были введены против:

Компании FYIT из Гонконга;

Компании Duling Technology из Гонконга;

Компании Advantage Trading из Гонконга;

Компании NSMI из Ирана;

Компании COPC из Гонконга.

Дополнение

Отмечается, что гонконгская FY International Trading, выполняла заказы на поставку двигателей для дронов и карбюраторов западного производства.

Зато Duling Technology оттуда же способствовала закупке матричных коммутаторов и турбинных двигателей для БПЛА

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Также в Минфине указывают, что гонконгская фирма China Oil and Petroleum Company продавала иранские товары на сотни миллионов долларов в интересах Корпуса стражей исламской революции, в частности в Китай.

Напомним

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

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