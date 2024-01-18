В НАТО не исключают, что рф получит ракеты от Ирана

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО не исключает, что рф получит иранские ракеты. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк передает УНН.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр говорит, что ожидает, что россия получит ракеты от Ирана, но пока не видел их в использовании - говорится в сообщении.

Напомним

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщил, что существует угроза поставок баллистических ракет россии из Ирана, поскольку военно-промышленный комплекс рф не справляется с планами. Однако, ГУР пока не зафиксировало передачу Ираном баллистических ракет рф.

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