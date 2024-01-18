В НАТО не исключают, что рф получит ракеты от Ирана
Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, предположил, что россия может получить ракеты из Ирана. Конкретных доказательств такой передачи пока нет.
Украина и Канада обсудили использование замороженных российских активов
Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба и вице-премьер-министр Канады обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине. Кулеба призвал G7 и ЕС к быстрым коллективным действиям.
Украина хочет устроить телемост Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы они обсудили проведение мирного саммита
Украина стремится организовать телефонный разговор между президентами Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить саммит по мирной формуле. Это происходит на фоне постоянных усилий Украины, направленных на вывод российских войск с ее территории.
Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg
Президент США Джо Байден заявил, что большинство в Конгрессе поддерживает предоставление помощи Украине, предупредив, что любое блокирование этой помощи может привести к катастрофе.
В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено
ДТП на перекрестке улиц Крещатик - Михайловская в Киеве вызвало осложнение движения транспорта в направлении Европейской площади.
Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит изменений в поддержке Украины со стороны США при администрации Байдена.
Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией
По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.
В Одесской области предупредили экотеракт: Кипер рассказал детали операции
СБУ задержала агента фсб, который готовил экологический теракт в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами.
Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы
Посол Украины в Варшаве встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши, чтобы обсудить дальнейшее разблокирование украинско-польской границы.
Одесса остается главным логистическим хабом: Кипер назвал результаты работы зернового коридора
По словам Кипера, за прошлый год было перевалено более 15 млн тонн продукции, что на 15-20% больше показателя 2022 года.