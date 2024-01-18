У НАТО не виключають, що рф отримає ракети від Ірану

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО не виключає, що рф отримає іранські ракети. Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк передає УНН.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер каже, що очікує, що росія отримає ракети від Ірану, але поки що не бачив їх у використанні - йдеться в повідомленні.

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Представник ГУР України Андрій Юсов повідомив, що існує загроза поставок балістичних ракет росії з Ірану, оскільки військово-промисловий комплекс рф не справляється з планами. Однак, ГУР поки не зафіксувало передачу Іраном балістичних ракет рф.

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