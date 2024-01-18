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У НАТО не виключають, що рф отримає ракети від Ірану

У НАТО не виключають, що рф отримає ракети від Ірану

Київ • УНН

 • 105768 перегляди

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, припустив, що росія може отримати ракети з Ірану. Конкретних доказів такої передачі поки що немає.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО не виключає, що рф отримає іранські ракети. Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк передає УНН.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер каже, що очікує, що росія отримає ракети від Ірану, але поки що не бачив їх у використанні

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Представник ГУР України Андрій Юсов повідомив, що існує загроза поставок балістичних ракет росії з Ірану, оскільки військово-промисловий комплекс рф не справляється з планами. Однак, ГУР поки не зафіксувало передачу Іраном балістичних ракет рф. 

НАТО посилює оборонні плани з часів холодної війни; доля України має вирішальне значення для світу 17.01.24, 22:40 • 98004 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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