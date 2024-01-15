лавров зідзвонився з головою МЗС Ірану: обговорили новий "великий" догорів про співробітництво
Київ • УНН
Міністри закордонних справ росії та Ірану сергій лавров та Хосейн Амір-Абдоллахіан обговорили підготовку нової двосторонньої угоди. Також вони засудили удари США і Великої Британії по хуситам в Ємені.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров обговорив з головою МЗС Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіяном підготовку нового міждержавного договору про співробітництво і ескалацію на Близькому Сході, зокрема удари США і Британії по об’єктам хуситів у Ємені, повідомляє російське дипломатичне відомство, пише УНН.
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Як зазначається, міністри обговорили хід підготовки нового міждержавного договору і низку практичних питань двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, транспортно-логістичній та інших сферах.
Особливу увагу приділили ескалації напруженості на Близькому Сході.
"Глави зовнішньополітичних відомств рішуче засудили розпочаті групою країн на чолі зі США і Великою Британією масовані удари по території Ємену", - йдеться у повідомленні мзс рф.
Міністри висловилися за негайне припинення вогню в Газі і забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу в анклав для надання допомоги постраждалому цивільному населенню.
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Міністри обговорили завдання подальшого розвитку контактів, наголосивши на "незмінній обопільній прихильності основоположним принципам російсько-іранських відносин, що буде підтверджено в "великому" міждержавному договорі, який готують до підписання, між рф та Іраном.
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