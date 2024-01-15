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Голова МЗС КНДР прибула в росію на тлі випробувань Північною Кореєю нової ракети

Київ • УНН

 • 29751 перегляди

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі відвідує росію з метою зміцнення зв'язків із москвою; візит відбувається на тлі ракетних випробувань Північної Кореї і звинувачень росії у використанні північнокорейської зброї в Україні.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі перебуває в росії цього тижня для переговорів із головою мзс рф сергієм лавровим, на тлі того, як дві країни поглиблюють економічні, політичні та військові зв'язки, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Чхве прибула до москви в неділю, її зустріли представники міністерства закордонних справ росії та посольства Північної Кореї, повідомило в понеділок державне інформаційне агентство KCNA.

Оскільки міжнародна ізоляція росії через війну в Україні посилилася, аналітики кажуть, що москва бачить зростаючу цінність своїх зв'язків із Північною Кореєю, зазначає видання.

Що стосується Північної Кореї, відносини з росією не завжди були такими теплими, як у період розквіту Радянського Союзу, але країна пожинає плоди потреби москви в друзях, пише видання.

Візит відбувається на тлі того, як Північна Корея в неділю випробувала нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності, про що повідомило KCNA і що було засуджено Сполученими Штатами, Південною Кореєю і Японією.

Чхве буде з візитом у рф до середи, повідомило міністерство закордонних справ росії, він відбудеться на тлі того, що Сполучені Штати та їхні союзники звинуватили москву в запуску балістичних ракет північнокорейського виробництва та іншої зброї по цілях в Україні.

москва і Пхеньян заперечують угоди щодо постачання зброї, але пообіцяли поглиблювати співпрацю в усіх напрямках і з минулого року провели серію зустрічей на високому рівні, включно з самітом між російським диктатором володимиром путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у росії.

"З огляду на те, що відносини росії і Північної Кореї стають вельми багатогранними, між лавровим і Чхве можуть обговорюватися найрізноманітніші питання, - сказав Артем Лукін з Далекосхідного федерального університету росії. - Якщо вона зустрінеться з російським президентом, це може стати ще однією ознакою того, що путін відвідає Пхеньян цього року".

Прессекретар мзс рф марія захарова заявила, що візит включатиме переговори, але не уточнила деталей.

Лукін сказав, що, враховуючи велику кількість запусків північнокорейських ракет, останнє випробування, найімовірніше, не пов'язане з поїздкою Чхве.

Доповнення

Яскравою ознакою поглиблення зв'язків, як зазначено, став липень, коли міністр оборони росії сергій шойгу відвідав Пхеньян і оглянув виставку зброї, на якій були представлені заборонені балістичні ракети Північної Кореї.

За цим послідувала поїздка Кім Чен Ина в росію, його перший закордонний візит від початку пандемії COVID-19.

У жовтні Чхве заявила, що критика з боку США та їхніх союзників щодо передбачуваних постачань зброї Північною Кореєю до росії була політизованою та спотвореною, водночас пообіцявши, що відносини між москвою і Пхеньяном вийдуть на "нову вищу фазу".

росія і Північна Корея не прокоментували конкретно звинувачення москви у використанні північнокорейських ракет в Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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