Глава МИД КНДР прибыла в россию на фоне испытаний Северной Кореей новой ракеты

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи находится в россии на этой неделе для переговоров с главой мид рф сергеем лавровым, на фоне того, как две страны углубляют экономические, политические и военные связи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чхве прибыла в москву в воскресенье, ее встретили представители министерства иностранных дел россии и посольства Северной Кореи, сообщило в понедельник государственное информационное агентство KCNA.

Поскольку международная изоляция россии из-за войны на Украине усилилась, аналитики говорят, что москва видит растущую ценность своих связей с Северной Кореей, отмечает издание.

Что касается Северной Кореи, отношения с россией не всегда были такими теплыми, как в период расцвета Советского Союза, но страна пожинает плоды потребности москвы в друзьях, пишет издание.

Визит проходит на фоне того, как Северная Корея в воскресенье испытала новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности, о чем сообщило KCNA и что было осуждено Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

Чхве будет с визитом в рф до среды, сообщило министерство иностранных дел россии, он состоится на фоне того, что Соединенные Штаты и их союзники обвинили москву в запуске баллистических ракет северокорейского производства и другого оружия по целям в Украине.

москва и Пхеньян отрицают соглашения по поставкам оружия, но пообещали углублять сотрудничество по всем направлениям и с прошлого года провели серию встреч на высоком уровне, включая саммит между российским диктатором владимиром путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в россии.

"Учитывая, что отношения россии и Северной Кореи становятся весьма многогранными, между лавровым и Чхве могут обсуждаться самые разные вопросы, - сказал Артём Лукин из Дальневосточного федерального университета россии. - Если она встретится с российским президентом, это может стать еще одним признаком того, что путин посетит Пхеньян в этом году".

Пресс-секретарь мид рф мария захарова заявила, что визит будет включать переговоры, но не уточнила детали.

Лукин сказал, что, учитывая большое количество запусков северокорейских ракет, последнее испытание, скорее всего, не связано с поездкой Чхве.

Дополнение

Ярким признаком углубления связей, как указано, стал июль, когда министр обороны россии сергей шойгу посетил Пхеньян и осмотрел выставку оружия, на которой были представлены запрещенные баллистические ракеты Северной Кореи.

За этим последовала поездка Ким Чен Ына в россию, его первый зарубежный визит с начала пандемии COVID-19.

В октябре Чхве заявила, что критика со стороны США и их союзников в отношении предполагаемых поставок оружия Северной Кореей в россию была политизированной и искаженной, одновременно пообещав, что отношения между москвой и Пхеньяном выйдут на "новую более высокую фазу".

россия и Северная Корея не прокомментировали конкретно обвинения москвы в использовании северокорейских ракет в Украине.