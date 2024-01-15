лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Министр иностранных дел россии сергей лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном подготовку нового межгосударственного договора о сотрудничестве и эскалацию на Ближнем Востоке, в частности удары США и Британии по объектам хуситов в Йемене, сообщает российское дипломатическое ведомство, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других сферах.

Особое внимание уделили эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили начатые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении МИДа рф.

Министры высказались за немедленное прекращение огня в Газе и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания помощи пострадавшему гражданскому населению.

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Министры обсудили задачи дальнейшего развития контактов, отметив "неизменную обоюдную приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, что будет подтверждено в "большом" межгосударственном договоре, который готовят к подписанию, между рф и ираном.

Напомним,

Издание Wall Street Journal писало, что рф планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволило бы москве более тщательно нацелиться на инфраструктуру Украины.

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