США запровадили санкції проти низки компаній, причетних до виробництва "шахедів"
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранських і гонконзьких компаній причетних до виробництва іранських балістичних ракет і безпілотників серії Shahed.
Вашингтон запровадив санкції проти ключової мережі постачальників матеріалів і технологій для програм Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed. Про це з посиланням на Міністерство фінансів США, передає УНН.
Деталі
Компанії, що базуються в Ірані та Гонконзі, проти яких ввели санкції, діяли як таємні закупівельні організації.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що тривале поширення Іраном своїх передових звичайних озброєнь, включно з дронами і ракетами, залишається серйозною загрозою стабільності регіону.
Ми без вагань задіємо весь наш набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєння, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним проксі-групам
У Мінфіні уточнили, що обмеження були введені проти:
- Компанії FYIT із Гонконгу;
- Компанії Duling Technology з Гонконгу;
- Компанії Advantage Trading з Гонконгу;
- Компанії NSMI з Ірану;
- Компанії COPC із Гонконгу.
Доповнення
Зазначається, що гонконзька FY International Trading, виконувала замовлення на постачання двигунів для дронів і карбюраторів західного виробництва.
Натомість Duling Technology звідти ж сприяла закупівлі матричних комутаторів і турбінних двигунів для БПЛА
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Також у Мінфіні вказують, що гонконзька фірма China Oil and Petroleum Company продавала іранські товари на сотні мільйонів доларів в інтересах Корпусу вартових ісламської революції, зокрема в Китай.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ росії та Ірану сергій лавров та Хосейн Амір-Абдоллахіан обговорили підготовку нової двосторонньої угоди. Також вони засудили удари США і Великої Британії по хуситам в Ємені.
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