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США запровадили санкції проти низки компаній, причетних до виробництва "шахедів"

США запровадили санкції проти низки компаній, причетних до виробництва "шахедів"

Київ • УНН

 • 29069 перегляди

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранських і гонконзьких компаній причетних до виробництва іранських балістичних ракет і безпілотників серії Shahed.

Вашингтон запровадив санкції проти ключової мережі постачальників матеріалів і технологій для програм Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed. Про це з посиланням на Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі 

Компанії, що базуються в Ірані та Гонконзі, проти яких ввели санкції, діяли як таємні закупівельні організації.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що тривале поширення Іраном своїх передових звичайних озброєнь, включно з дронами і ракетами, залишається серйозною загрозою стабільності регіону.

Ми без вагань задіємо весь наш набір інструментів, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєння, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним проксі-групам

- заявив Брайан Нельсон.

У Мінфіні уточнили, що обмеження були введені проти:

  • Компанії FYIT із Гонконгу;
  • Компанії Duling Technology з Гонконгу;
  • Компанії Advantage Trading з Гонконгу;
  • Компанії NSMI з Ірану;
  • Компанії COPC із Гонконгу.

Доповнення 

Зазначається, що гонконзька FY International Trading, виконувала замовлення на постачання двигунів для дронів і карбюраторів західного виробництва.

Натомість Duling Technology звідти ж сприяла закупівлі матричних комутаторів і турбінних двигунів для БПЛА

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Також у Мінфіні вказують, що гонконзька фірма China Oil and Petroleum Company продавала іранські товари на сотні мільйонів доларів в інтересах Корпусу вартових ісламської революції, зокрема в Китай.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ росії та Ірану сергій лавров та Хосейн Амір-Абдоллахіан обговорили підготовку нової двосторонньої угоди. Також вони засудили удари США і Великої Британії по хуситам в Ємені.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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