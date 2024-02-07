Росіяни атакували Полтавщину: вибухи пролунали у Миргородському районі

Російські загарбники атакували Полтавську область. Вибухи прогриміли у Миргородському районі. За попередньою інформацією минулося без жертв та руйнувань. Про це написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань. У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою, одразу прямуйте в укриття. – написав Пронін.

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Раніше повідомлялось, що окупанти вдарили по Полтавській області 2 лютого. Тоді внаслідок удару було пошкоджене заповнене зерносховище. Через ворожий приліт частина урожаю, що там зберігалась була втрачена.