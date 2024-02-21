У ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету на Полтавщині

Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету в Полтавській області, яка прямує південно-західним курсом, пише УНН.

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Ракета в Полтавській області, курс південно-західний! - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше у ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

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