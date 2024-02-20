На Миколаївщині вночі знищили "шахед", ворог бив з артилерії
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Миколаївській області вночі знищили ворожий безпілотник "шахед", у регіоні фіксували обстріли з боку російських військ з артилерії.
У Миколаївській області вночі знищили ворожий ударний дрон типу Shahed, також уночі були обстріли з боку російських військ з артилерії, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"У ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", - повідомив Кім у Telegram.
З його слів, учора, 19 лютого, о 15:44 та 20:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
"Також учора, 19 лютого, о 15:51 та сьогодні вночі, 20 лютого, о 00:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив Кім.
росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"20.02.24, 07:50 • 31948 переглядiв