росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України успішно збили всі 23 ударні безпілотники, запущені Росією в ніч на 20 лютого.
Українська протиповітряна оборона в ніч на 20 лютого збила 23 із 23 запущених ударних дронів, випущених Росією. Про це повідомили у Повітряних Силах, передає УНН.
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Зазначається, що вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – рф.).
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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