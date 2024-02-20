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россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 05:50  •  11554 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно сбили все 23 ударных беспилотника, запущенные Россией в ночь на 20 февраля.

Украинская противовоздушная оборона в ночь на 20 февраля сбила 23 из 23 запущенных ударных дронов, выпущенных Россией. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью россияне атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

говорится в сообщении Воздушных Сил.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"
Russia attacked with missiles and drones at night: the Air Force shot down all 23 "shahedis" launched
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россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

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