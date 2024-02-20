россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно сбили все 23 ударных беспилотника, запущенные Россией в ночь на 20 февраля.
Украинская противовоздушная оборона в ночь на 20 февраля сбила 23 из 23 запущенных ударных дронов, выпущенных Россией. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью россияне атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23-мя ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб20 февраля 2024, 05:27 • 12590 просмотров
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"
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