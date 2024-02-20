Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб
Киев • УНН
Украинская авиация нанесла удары по 10 местам сосредоточения войск противника, пункту управления и 10 зенитным комплексам, средства ПВО уничтожили 23 иранских беспилотника, а ракетные подразделения - центр управления, 4 склада боеприпасов и 5 артиллерийских установок.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.
Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК19 февраля 2024, 17:43 • 21512 просмотров
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб
Украинская авиация нанесла удары по 10 местам сосредоточения войск противника, пункту управления и 10 зенитным комплексам, средства ПВО уничтожили 23 иранских беспилотника, а ракетные подразделения - центр управления, 4 склада боеприпасов и 5 артиллерийских установок.
Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область
Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.
На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона
Четыре беспилотника-камикадзе иранского производства были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в южных областях - Херсонской, Николаевской и Кировоградской - 20 февраля.
Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины
Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым. Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.
Украинская бронетехника передала на фронт тысячи 122 мм артиллерийских снарядов
Компания "Украинская бронетехника" поставила тысячи 122-мм артиллерийских снарядов украинским войскам, воюющим с Россией, после налаживания серийного производства.
Южная Корея усилит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения
Южная Корея усилит контроль за экспортом 682 товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, включая тяжелое оборудование, авиационные детали и транспортные средства, из-за новых санкций.
20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм
Сегодня во Всемирный день социальной справедливости по всему миру проходят различные мероприятия, направленные на решение таких проблем, как бедность, социальное отчуждение, безработица и права человека.
Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты
Группа Нафтогаз подписала меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации своих тепловых электростанций и разработке совместного ветроэнергетического проекта.
Нидерланды начали передавать Украине дроны
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.