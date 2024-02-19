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Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК

Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 17:43  •  5541 просмотра

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Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

70 боевых столкновений произошло в течение понедельника на украинском фронте. Больше всего вражеских штурмов отбили наши защитники на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Запорожском направлениях. О текущей ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.  В течение суток состоялось 70 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

- говорится в отчете Генштаба ВСУ. 

Детали

По данным вечернего отчета Генерального штаба ВСУ:

На Купянском направлении россияне трижды безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 4 вражеские атаки возле Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны выстояли и дали отпор врагу 11 раз. Оккупанты атаковали наши позиции у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. В течение суток россияне атаковали на указанном направлении 19 раз.

На Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе Старомайорского. Впрочем без успеха для захватчиков.

После Авдеевки россияне пытаются прорвать оборону на Марьинском и Запорожском направлениях - Тарнавский19 февраля 2024, 12:15 • 17838 просмотров

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника в районе Малиновки и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 5 попыток штурма позиций наших войск.

Дополнительно

Продуктивно сработала в понедельник авиация Сил обороны. На восточном направлении подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

"Спасибо за работу": Сырский отреагировал на уничтожение сразу двух российских самолетов19 февраля 2024, 10:14 • 23972 просмотра

Кроме того наши пилоты нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также не сидели без дела: с начала недели они поразили пункт управления врага, 4 склада боеприпасов оккупантов и 5 артиллерийских систем противника.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Генштаб: Сили оборони відбили понад 70 атак росіян, знищили два ворожі літаки і чотири БК окупантів
General Staff: Defense Forces repel more than 70 Russian attacks, destroy two enemy aircraft and four combat vehicles
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