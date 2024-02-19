Генштаб: Сили оборони відбили понад 70 атак росіян, знищили два ворожі літаки і чотири БК окупантів
Київ • УНН
Українські війська відбили більшість російських атак по всій лінії фронту в Бахмуті, Мар'їнці, Авдіївці та Запоріжжі в понеділок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
70 бойових зіткнень відбулось впродовж понеділка на українському фронті. Найбільше ворожих штурмів відбили наші оборонці на Бахмутському, Мар’їнському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Про поточну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
За даними вечірнього звіту Генерального штабу ЗСУ:
На Куп’янському напрямку росіяни тричі безуспішно намагались прорвати оборону українських військ в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 ворожі атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони вистояли та дали відсіч ворогу 11 разів. Окупанти атакували наші позиції біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
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На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Продовж доби росіяни атакували на зазначеному напрямку 19 разів.
На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ в районі Старомайорського. Втім без успіху для загарбників.
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На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 спроб штурму позицій наших військ.
Додатково
Продуктивно спрацювала у понеділок авіація Сил оборони. На східному напрямку підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два літака ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.
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Крім того наші пілоти завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії також не сиділи без діла: від початку тижня вони уразили пункт управління ворога, 4 склади боєприпасів окупантів та 5 артилерійських систем противника.